Посол доброй воли ЮНЭЙДС Вера Брежнева посетила Иркутский областной центр СПИД

Посол доброй воли ЮНЭЙДС, певица и актриса Вера Брежнева в рамках своего визита в Иркутск посетила Иркутский областной центр СПИД в связи со своей волонтёрской деятельностью по профилактике ВИЧ-инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области

В учреждении Вера Брежнева ознакомилась с работой специализированного кабинета психологической разгрузки и раскрытия диагноза для детей и подростков, рождённых с вирусом ВИЧ. Больше часа Вера Брежнева общалась с детьми и подростками за закрытыми дверями. После она поделилась, что во время встречи они обсуждали с детьми о том, как жить с диагнозом ВИЧ и в целом о подростковых вопросах. Вместе с Верой Брежневой во встрече приняли участие министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, главный врач Иркутского областного центра СПИД Юлия Плотникова, руководитель Некоммерческого партнёрства по содействию развития искусства Диана Салацкая.

Напомним, специализированная комната открылась в начале сентября в рамках VI Байкальского форума противодействия ВИЧ-инфекции в Иркутском областном центре СПИД. Сбор средств на оборудование кабинета стартовал вместе с благотворительным аукционом мягких игрушек, созданных по эскизам детей Прибайкалья с положительным ВИЧ-статусом. Его провели совместно с группой компаний «Фармасинтез» и благотворительным фондом поддержки людей, живущих с раком, ВИЧ, СПИДом и туберкулёзом. Другую часть средств удалось собрать в ходе турнира по мини-футболу среди представителей различных национальностей, проживающих в Прибайкалье. Соревнования организовал отдел этноконфессиональных отношений Управления губернатора и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области

Оформить комнату на общественных началах вызвались художники Приангарья при поддержке Некоммерческого партнёрства по содействию развития искусства Дианы Салацкой. После встречи состоялся брифинг, на котором Вера Брежнева рассказала о беседе с детьми и подростками.

– У меня у самой дочка, которой 17 лет, поэтому мне понятны и вопросы, которые возникают у подростков, и поведение в таком возрасте. Благодаря этому было легко общаться в специализированной комнате. Такие встречи всегда несут хорошие эмоции и для ребят, и для меня. Я посол доброй воли в огромном регионе – Восточная Европа и Центральная Азия – а это много стран, много городов, много людей. Я встречаюсь не только с детьми и подростками, я встречаюсь с разными людьми. И всегда, поверьте, посидеть за чашкой чая и просто поговорить – это важнее и дороже, чем какое-то отстраненное участие, – поделилась Вера Брежнева.

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области

В рамках своего визита Вера Брежнева также пообщалась с врачами, представителями общественных организаций и средств массовой информации. Она отметила, что от того, как СМИ передают информацию, зависит будущее Иркутска, Иркутской области и страны в целом.

– Мы уповаем на вас. Говорите о том, что не нужно бояться людей, живущих с ВИЧ. Потому что ВИЧ можно заразиться тремя способами: через иглу, при незащищенных половых актах и вертикальным способом от матери к ребенку, но благодаря огромной работе врачей у мамочек с ВИЧ рождаются здоровые дети. А теперь о том, как ВИЧ не передается: при объятиях, при дружбе, при сотрудничестве ВИЧ не передается. Поэтому важно не бояться ВИЧ-инфекции, если вы ответственны за свое здоровье, но самое главное – не бояться людей, живущих с ВИЧ, потому что они страдают от этого, – подчеркнула Вера Брежнева.

Вера Брежнева также отметила серьезный масштаб и качество информационной работы по профилактике ВИЧ-инфекции, которая проводится в Иркутской области. Вера Брежнева поддержала проводимую Центром СПИД совместно с Иркутским государственным университетом и компаниями масштабную профилактическую акцию «Чувствуй лучше».

В рамках акции на площади перед главным корпусом Иркутского государственного университета состоялась четырёхчасовая программа с выступлением творческих коллективов Иркутска. В ходе праздника каждый желающий мог получить индивидуальную консультацию по вопросам ВИЧ и защиты от него, узнать свой статус с помощью экспресс-теста, поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Совершеннолетним посетителям акции раздавали средства контрацепции. Завершилась акция масштабным проекционным шоу на старинном фасаде университета по технологии 3Д-мэппинга. Красочное представление стало самым ярким из всех проходивших ранее подобных акций в Иркутске.

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области

Акция «Чувствуй лучше» дала старт комплексной информационно-коммуникационной кампании с одноименным названием. Кампания направлена на воспитание безопасного в отношении ВИЧ поведения и достойного отношения к ВИЧ-положительным людям среди населения Иркутской области. В настоящее время в Иркутской области проживает 28,3 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией. Из них регулярно наблюдаются у врачей в связи с диагнозом порядка 22 тыс. человек. Для 13 тыс. пациентов назначена антиретровирусная терапия по медицинским показаниям. Напомним, по итогам деятельности в 2017 году Центр СПИД (главный врач Юлия Плотникова) был признан лучшей профильной медицинской организацией страны.