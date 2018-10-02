РУСАЛ принял участие в Эстафете огня Универсиады-2019 в Москве

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает, что в стартовавшем в Москве российском этапе эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года принял участие технический директор ОК РУСАЛ Виктор Манн.

Виктор Манн – участник Эстафеты огня в Москве.

Фото предоставлено пресс-службой ИркАЗа.

В забеге приняли участие более 50 факелоносцев, включая членов правительства России, представителей компаний-партнеров, известных спортсменов. РУСАЛ стал официальным поставщиком Универсиады: для победителей и призеров компания поставит более 1400 наградных и подарочных медалей и значков, изготовленных на основе инновационного алюминиевого сплава.

Виктор Манн – Почетный металлург России, уже более 20 лет занимается техническим развитием и модернизацией заводов компании РУСАЛ. Под его руководством разрабатываются и внедряются прорывные для мировой алюминиевой отрасли технологии. Был разработан и уникальный высокопрочный алюмо-скандиевый сплав, из которого будет изготовлен корпус медалей Универсиады-2019.

«Стать частью такого масштабного спортивного события и представлять в Эстафете огня РУСАЛ – большая честь для меня. Спорт – это неотъемлемая часть моей жизни и значимое направление социальной политики компании. Особенно приятно, что в 2019 году праздник молодежного спорта пройдет в Красноярске. Долгое время я работал на Красноярском алюминиевом заводе, а теперь из Москвы передаю эстафету огня столице первой в России зимней Универсиады», – отметил Виктор Манн.

После Москвы огонь Универсиады побывает в других городах и регионах присутствия РУСАЛа. 1 декабря эстафету примет Иркутск, от РУСАЛа в ней примет участие генеральный директор Иркутского алюминиевого завода Олег Буц. Эстафета завершится 1 марта 2019 года в Красноярске на церемонии открытия Универсиады.