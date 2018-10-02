Работникам здравоохранения Иркутской области Сбербанк готов выдавать ипотеку по индивидуальным ставкам

Сбербанк готов кредитовать сотрудников Министерства здравоохранения Иркутской области и подведомственных ему предприятий на индивидуальных условиях. В рамках сотрудничества с ведомством для работников организаций здравоохранения, а это 117 учреждений, банк предлагает дополнительный дисконт в размере 0,5 процентных пункта от базовой ставки, установленной для заемщиков, получающих заработную плату через Сбербанк. Условия действуют по программам кредитования для приобретения строящегося и готового жилья.

«Мы тесно сотрудничаем с Мини­стерством здравоохранения Иркутской области в рамках подписанной «дорожной карты». Так, например, один из совместных проектов связан с организацией безна­личных расчетов в медицинских учреждениях. Кроме того, Сбербанк располагает большим перечнем небанковских инструментов, которые могут быть полезны нашим партнерам. Это опыт работы с клиентопотоком – то, чем занимается любая регистратура в боль­нице; опыт и знания в сфере управления, менеджмента. При этом услугами нашего банка сегодня пользуются более 25 ты­сяч сотрудников здравоохранения. Они являются потенциальными заемщиками, и мы надеемся, что в рамках подписанного соглашения с помощью Сбербанка смогут улучшить свои жилищные условия и приобрести новое жилье», - отмечает управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.