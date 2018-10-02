МЧС: упавший в Витим вертолет найден, экипаж не выжил

На месте падения вертолета «Робинсон» в Бодайбинском районе Иркутской области завершены поисковые работы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, утром 2 октября на самолете АН-26 5 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России с водолазным оборудованием вылетели в город Бодайбо для проведения поисковых работ.

В нескольких метрах от берега реки Витим на глубине 5 метров водолазы обнаружили вертолет и тела двух человек.

Водолазами проведено обследование воздушного судна, тела подняты на поверхность и переданы правоохранительным органам. В настоящее время решается вопрос о подъеме вертолета на берег.

Напомним, информация о невыходе на связь воздушного судна в назначенное время поступила 1 октября в 12.25. Предположительно, вертолет задел линию электропередач и совершил падение в воду реки Витим в районе микрорайона Бисяга вблизи города Бодайбо. Всего для проведения поисковых работ было задействовано 41 человек, 12 единиц техники, в том числе 19 человек и 9 единицы техники от МЧС России.