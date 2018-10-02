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В здании Марковской школы возобновились занятия после ремонта

2 октября 2018

2 октября в здании Марковской СОШ в Иркутском районе возобновились занятия. Завершён один из этапов капитального ремонта в кабинетах на всех трех этажах, а также в холле и пищеблоке. Были заменены окна и двери, начались работы на системе вентиляции.

Капитальный ремонт в Марковской школе начался в сентябре 2017 года и продлится до сентября 2019-го. Стоимость работ в соответствии с контрактом составляет 129 миллионов рублей. Средства поступают из областного и районного бюджетов. До сентября 2018 года работы проводились без прерывания учебного процесса. С 1 сентября уроки для учеников из Марковского муниципального образования проходили в зданиях Молодежной, Смоленской СОШ и одного из ссузов в Иркутске. В эти учебные заведения детей подвозили на школьных автобусах.   

По информации пресс-службы администрации Иркутского района, ранее открытие планировалось на 1 октября. Однако в этот день из-за аварии на ТЭЦ в здании было отключено водоснабжение. Сейчас ученики могут посещать уроки в привычных классах.


<p>Фото: upl.uz</p>
/ СИА /
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