Правительство Иркутской области и ПАО «Газпром» обсудили вопросы реализации Восточной газовой программы

Сегодня в правительстве региона состоялась встреча губернатора Иркутской области Сергея Левченко с представителями ПАО «Газпром». В ней приняли участие заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Сергей Ахмедсафин, генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов, генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов, представители газовой компании и исполнительной власти региона. На встрече обсудили вопрос ведения геологоразведочных работ на территории Иркутской области и создания Иркутского центра газодобычи.

Фото: irkobl.ru

ПАО «Газпром» является давним партнером Иркутской области, отметил глава региона. Помимо разработки на территории Приангарья Ковыктинского газоконденсатного месторождения, ПАО «Газпром» ежегодно поддерживает в регионе множество общественных проектов, оказывает помощь в развитии культуры, науки, образования.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Крючкова, ПАО «Газпром» в Иркутской области имеет лицензию для разведки и добычи углеводородного сырья на Ковыктинском газоконденсатном месторождении. После начала планируемой промышленной эксплуатации месторождения Иркутская область станет по праву одним из центров газодобычи России.

Месторождение планируется ввести в промышленную эксплуатацию в конце 2022 года с подачей газа в газопровод «Сила Сибири». В соответствии с Технологической схемой разработки месторождения расчетная годовая добыча газа составляет 25 млрд м3. В настоящее время проводится опытно-промышленная разработка месторождения, ведутся работы по проекту его обустройства на полное развитие. Как сообщает пресс-служба правительства региона, подготовка к освоению месторождения проводится в соответствии с Перечнем мероприятий по созданию газодобывающих и газотранспортных мощностей, использующих газ месторождений Иркутского центра газодобычи ПАО «Газпром».