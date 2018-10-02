Центр оказания услуг «Мой бизнес» появился в Иркутске

Специализированное окно входит в состав региональной сети многофункциональных центров «Мои Документы». Он будет заниматься обслуживанием субъектов малого и среднего бизнеса. В одном окне предприниматели смогут оформить документы для регистрации ИП или ООО, открыть расчетный счет, получить необходимые справки, поставить коммерческую недвижимость на кадастровый учет, зарегистрироваться на портале бизнес-навигатора МСП, узнать о мерах и способах государственной поддержки предпринимательства в Иркутской области. И многое другое.

Фото предоставлено пресс-службой ГАУ «МФЦ ИО»

«Следующим шагом станет открытие центра оказания услуг «Мой бизнес» в моногороде.

Более того, в нашем официальном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» мы запустили серию опросов по бизнес-тематике. На основе ответов мы проведем анализ потребностей предпринимателей. И уже опираясь на него, будем работать над внедрением новых сервисов и расширением перечня предоставляемых услуг для бизнеса», – отметила директор ГАУ «МФЦ ИО» Анна Милицына.Новый отдел находится в самом центре Иркутска. В коворкинге «Точка кипения» в БЦ «Троицкий».Иркутск, ул. 5-ой Армии, 2/1, 6 этаж.

Фото предоставлено пресс-службой ГАУ «МФЦ ИО»

Режим работы окна:

Вторник, четверг: 10.00 – 19.00

Среда, пятница: 10.00 – 18.00

Перерыв 13.00 – 14.00

Суббота: 11.00 – 15.00

Первая среда месяца – неприёмный день

В новом ЦОУ можно получить услуги, касающиеся только открытия, ведения, развития и закрытия бизнеса.