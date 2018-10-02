Центр оказания услуг «Мой бизнес» появился в Иркутске

Специализированное окно входит в состав региональной сети многофункциональных центров «Мои Документы». Он будет заниматься обслуживанием субъектов малого и среднего бизнеса. В одном окне предприниматели смогут оформить документы для регистрации ИП или ООО, открыть расчетный счет, получить необходимые справки, поставить коммерческую недвижимость на кадастровый учет, зарегистрироваться на портале бизнес-навигатора МСП, узнать о мерах и способах государственной поддержки предпринимательства в Иркутской области. И многое другое.
«Следующим шагом станет открытие центра оказания услуг «Мой бизнес» в моногороде. Более того, в нашем официальном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» мы запустили серию опросов по бизнес-тематике. На основе ответов мы проведем анализ потребностей предпринимателей. И уже опираясь на него, будем работать над внедрением новых сервисов и расширением перечня предоставляемых услуг для бизнеса», – отметила директор ГАУ «МФЦ ИО» Анна Милицына.
Новый отдел находится в самом центре Иркутска. В коворкинге «Точка кипения» в БЦ «Троицкий».
Адрес: Иркутск, ул. 5-ой Армии, 2/1, 6 этаж.
Режим работы окна:
Вторник, четверг: 10.00 – 19.00
Среда, пятница: 10.00 – 18.00
Перерыв 13.00 – 14.00
Суббота: 11.00 – 15.00
Первая среда месяца – неприёмный день
В новом ЦОУ можно получить услуги, касающиеся только открытия, ведения, развития и закрытия бизнеса.