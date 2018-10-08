Как отключить режим «Чапаева с шашкой». Наталья Капризина, Deloitte, об уровне зрелости риск-культуры в российских компаниях

Уровень зрелости риск-культуры в российских компаниях растет, показывают совместные исследования Deloitte с «Риск-академией», но эксперт Deloitte Наталья Капризина считает, что радоваться рано. Своими мыслями она поделилась с участниками II Байкальского риск-форума.

Наталья Капризина, Deloitte

Тема рисков звучит чаще…

– На мой взгляд, отношение российских компаний к рискам в течение последних лет достаточно серьезно изменилось. Мы как консультанты видим несколько причин, почему тема рисков попадает в топ, – начала своё выступление Наталья Капризина.

Первый фактор, который она назвала, – регуляторный.

– Во-первых, сейчас идет процесс внедрения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности органов власти, – пояснила эксперт. – Это одна из масштабных «тихих» государственных реформ, о которой мало говорят, но она активно движется под эгидой Минэкономразвития. Во-вторых, в июле были внесены изменения в закон об АО, в котором теперь прямо указано, что компании должны заниматься управлением рисками, а служба внутреннего аудита должна с определенного момента оценивать эффективность этой деятельности. В-третьих, в кодексе корпоративного управления, который касается не только финансовых институтов, но и компаний нефинансового сектора, прямо рекомендовано создавать систему управления рисками, развивать и поддерживать ее в актуальном состоянии, при этом активное участие предполагается и на уровне совета директоров, и операционного руководства. Таким образом, слово «риск» звучит сейчас от регулятора намного чаще, чем было, например, пять лет назад, и это важный контекст для бизнеса.

Второй фактор Наталья Капризина связывает с тем, что на протяжении последних пяти-шести лет в мире реализовалось огромное количество рисков – геополитических, санкционных, валютных, связанных с безопасностью и непрерывностью бизнеса. По её мнению, этот фактор оказывает огромное влияние на финансовые рынки и стоимость компаний. И когда это происходит, даже те руководители и компании, которые пребывали в счастливом оптимизме, начинают задумываться: «Что происходит? У соседа изба сгорела, а не надо ли мне что-то сделать по этому поводу?». Таким образом, делает вывод эксперт, нестабильность и вызовы внешней среды заставляют компании чаще задумываться о рисках.

… но шампанское открывать рано

Компания Deloitte совместно с «Риск-академией» второй год подряд проводит исследование уровня зрелости риск-культуры в российских компаниях. Количество компаний-участников исследований выросло в 2 раза и сейчас составляет порядка 100, среди респондентов стало больше крупных компаний с годовой выручкой более 50 млрд. рублей.



– Наше исследование показывает, что, с одной стороны, по сравнению с 2017 годом общий уровень зрелости риск-культуры немного подрос, компании стали больше заниматься рисками, во многом – с подачи регуляторов. В то же время шампанское открывать рано, потому что на практике оказывается, что около 70% компаний никак не фиксируют процесс анализа рисков при принятии решений. Также, зачастую документация носит формальный характер, выполняется параллельно и в отрыве от реальной деятельности, – обрисовала картину Наталья Капризина.

Эксперт также объяснила, почему так важно фиксировать оценку рисков на бумаге, документируя анализ в процессе принятия управленческих решений. Она привела мнение выдающегося нейропсихолога Александр Лурии, согласно которому письменная речь отличается от устной тремя вещами: осознанным контролем, практически интуитивным желанием вернуться впоследствии к тому, что было написано, и медленным темпом.

– Кто-то из коллег на риск-форуме уже говорил, что быстрые решения редко бывают хорошими, – напомнила Наталья. – Здесь важно, что документирование, которое ведется не для галочки, позволяет вам остановиться, структурно изложить свои мысли и отключить режим «Чапаева с шашкой», когда руководитель целиком погружен в выполнение текущих срочных задач. Такой анализ рисков безусловно помогает принять взвешенное решение.

Также Наталья Капризина подчеркнула, что эффективное управление рисками подразумевает высокий уровень осознанности сотрудников. Это фактически уровень риск-культуры, который показывает, насколько серьезно люди в компании воспринимают риск-менеджмент, верят в его эффективность и готовы тратить на это время и силы.