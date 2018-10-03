«БайкалИнвестБанк» запустил новую программу лояльности для держателей банковских карт

По условиям программы клиенты смогут получить возврат от 5% до 20% от суммы покупки в точках продаж партнеров торгово-сервисных предприятий. Узнать обо всех действующих предложениях и активировать их клиент может в личном кабинете в Мобильном приложении Банка в разделе «Спецпредложения». Там же клиент может ознакомиться с суммой начисленного кэшбэка. При этом максимальная сумма кэшбэка не ограничена.

Каждому держателю карты Банка будет предложен индивидуальный список акций с указанием срока их действия. Перечень доступных предложений будет регулярно обновляться в личном кабинете в Мобильном приложении Банка.

Партнерами программы, в которых клиент сможет получить кэшбэк за оплату товара или услуги картой Банка, в настоящее время являются крупнейшие торговые сети, рестораны и кафе, кинотеатры, аптеки и прочее.

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