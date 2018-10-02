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Приангарье вошло в ТОП-10 регионов по продажам новых моделей iPhone

2 октября 2018

Оператор фискальных данных OFD.ru, занимающий 13% рынка онлайн-касс, проанализировал продажи iPhone XS Max и iPhone XS. За первые три дня (28-30 сентября) с момента старта продаж было продано 2163 новых модели iPhone на общую сумму 217,2 млн рублей.

<p>Фото: riafan.ru</p>

Фото: riafan.ru

Больше половины (61%) всех продаж пришлось на iPhone XS Max и 39% на iPhone XS. Средний чек на модель iPhone XS Max составил 104958,14 руб., на модель  iPhone XS – 93118,53  рублей. Наибольшее количество новых моделей iPhone в офлайн-магазинах приобрели: 

  • в Москве (716 шт.),
  • Московской области (242 шт.),
  • Санкт-Петербурге (101 шт.),
  • Свердловской области (95 шт.),
  • Республике Татарстан (92 шт.),
  • Краснодарском крае (87 шт.),
  • Новосибирской (84 шт.),
  • Ярославской (56 шт.),
  • Самарской (54 шт.),
  • Иркутской областях (53 шт.).

Максимальное количество телефонов, проданных в одни руки в одном чеке составило 40 и 23 штук.

При этом в первый день продаж к 17.00 было продано порядка 1540 новых моделей iPhone на общую сумму 159 млн руб,  62% из которых занял  iPhone XS Max и 38% – iPhone XS. Активность покупателей началась с 3 часов ночи 28 сентября, когда через интернет-магазины было приобретено 214 новых iPhone, 60% из которых пришлось на модель XS Max. Затем всплеск продаж начался утром с 9.00 до 10.00, когда свои двери открыли офлайновые точки продаж, в это время было приобретено 77 аппаратов обоих моделей, далее каждый час продавалось от 120 до 140 штук телефонов. Рост продаж продолжился в послеобеденное время, когда, начиная с 15.00 за один час было продано 184 телефона, продажи часом позже составили 178 аппаратов. Средний чек на модель в iPhone XS Max составил 107 940 руб., на модель  iPhone XS 96 665 руб.

На сегодняшний день OFD.ru обработал порядка 4 миллиардов чеков. Клиенты компании – более 55 тысяч юридических лиц по всей России.


<p>Фото: riafan.ru</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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