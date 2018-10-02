Приангарье вошло в ТОП-10 регионов по продажам новых моделей iPhone

Оператор фискальных данных OFD.ru, занимающий 13% рынка онлайн-касс, проанализировал продажи iPhone XS Max и iPhone XS. За первые три дня (28-30 сентября) с момента старта продаж было продано 2163 новых модели iPhone на общую сумму 217,2 млн рублей.

Фото: riafan.ru

Больше половины (61%) всех продаж пришлось на iPhone XS Max и 39% на iPhone XS. Средний чек на модель iPhone XS Max составил 104958,14 руб., на модель iPhone XS – 93118,53 рублей. Наибольшее количество новых моделей iPhone в офлайн-магазинах приобрели:

в Москве (716 шт.),

Московской области (242 шт.),

Санкт-Петербурге (101 шт.),

Свердловской области (95 шт.),

Республике Татарстан (92 шт.),

Краснодарском крае (87 шт.),

Новосибирской (84 шт.),

Ярославской (56 шт.),

Самарской (54 шт.),

Иркутской областях (53 шт.).

Максимальное количество телефонов, проданных в одни руки в одном чеке составило 40 и 23 штук.

При этом в первый день продаж к 17.00 было продано порядка 1540 новых моделей iPhone на общую сумму 159 млн руб, 62% из которых занял iPhone XS Max и 38% – iPhone XS. Активность покупателей началась с 3 часов ночи 28 сентября, когда через интернет-магазины было приобретено 214 новых iPhone, 60% из которых пришлось на модель XS Max. Затем всплеск продаж начался утром с 9.00 до 10.00, когда свои двери открыли офлайновые точки продаж, в это время было приобретено 77 аппаратов обоих моделей, далее каждый час продавалось от 120 до 140 штук телефонов. Рост продаж продолжился в послеобеденное время, когда, начиная с 15.00 за один час было продано 184 телефона, продажи часом позже составили 178 аппаратов. Средний чек на модель в iPhone XS Max составил 107 940 руб., на модель iPhone XS 96 665 руб.

На сегодняшний день OFD.ru обработал порядка 4 миллиардов чеков. Клиенты компании – более 55 тысяч юридических лиц по всей России.