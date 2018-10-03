Анна Матвеева возглавила «БКС Ультима Private Banking»

Анна Матвеева будет курировать направление ФГ БКС по работе с состоятельными частными лицами и находиться в подчинении у члена правления, руководителя розничного блока Группы Станислава Новикова.

Задача Анны – вывести на новый уровень бизнес «БКС Ультима Private Banking», раскрывая для владельцев капитала возможности уникальной инвестиционной экспертизы Группы БКС и выстраивая с ними долгосрочные доверительные отношения.

Анна Матвеева обладает 20-летним опытом работы в сфере финансов и инвестиций, из них 9 лет – в Сбербанке. До прихода в ФГ БКС Анна занимала позицию заместителя руководителя Sberbank Private Banking и одновременно – директора Центра обслуживания клиентов Private Banking в Сбербанке. До этого Анна работала в крупных российских инвестиционных компаниях «Ренессанс Капитал», «Тройка Диалог» и в рейтинговом агентстве Standard & Poor's.

Анна Матвеева окончила Российский университет дружбы народов по специальности «Математика», имеет степень кандидата физико-математических наук, также окончила магистратуру Государственного Университета – Высшей школы экономики по специальности «Экономика».