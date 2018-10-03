К началу ноября цены на нефть достигнут $91 за баррель

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева представила прогноз развития событий на рынке нефти до конца 2018 года. По её мнению, санкции США в отношении Ирана и нежелание стран-участниц ОПЕК+ резко повышать уровень добычи спровоцируют рост цен на нефть до уровня $86-91 за баррель к началу ноября 2018 года.

На рынке нефти происходят неоднозначные события – президент США Дональд Трамп планирует наложить эмбарго на поставки «чёрного золота» из Ирана и надеется, что его действия будут поддержаны другими странами-производителями. Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева отмечает, что требования главы Белого дома не только не будут выполнены, но и приведут к большим изменениям в отрасли: «Ожидается, что 5 ноября США введут основные санкции в отношении иранской нефтедобычи, транзакций, а также центрального банка исламской республики. Участники иранской атомной сделки (Иран, Великобритания, Франция, Китай, Россия) заявили, что не допустят прекращения поставок иранской нефти, и готовы ради этого создать альтернативную систему платежей, которая позволит обойти санкции».

В ответ на это в рамках Генеральной Ассамблеи ООН Дональд Трамп жёстко заявил, что не позволит ЕС, России и Китаю обойти санкции против Ирана. Тем не менее, страны по факту уже начали действовать вразрез с планами США, констатирует г-жа Лукичева: «Государственные компании Индии и Китая продолжают импортировать иранскую нефть под государственные гарантии, а проблемы от санкций имеют только частные компании. Вероятнее всего, именно о прекращении данных поставок вели переговоры представители США с индийскими властями, после которых индийцы заявили, что “ваша политика не должна портить нашу экономику”. То есть, вопреки всеобщим ожиданиям, велика вероятность, что экспорт иранской нефти продолжится и после вступления в силу в ноябре американских санкций к Ирану».

Проигравшими сторонами в этой ситуации выступают давние союзники США – Япония, Южная Корея и, возможно, ЕС. «Южная Корея совсем остановила покупки иранской нефти, перейдя на американскую нефть. Европейские покупатели также могут прекратить покупки иранской нефти, если не будет введена в действие система проведения платежей без участия в долларовой системе расчётов, о необходимости создания которой уже заявляли представители ЕС», – напоминает г-жа Лукичева.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане предложил президенту США, призвавшему повысить добычу нефти для снижения цен, не вмешиваться в дела ОПЕК. «По итогам недавней встречи стран-участниц пакта ОПЕК+ было принято решение не увеличивать и не изменять квоты на добычу нефти, определенные при заключении пакта, – отмечает аналитик. – Таким образом, страны ОПЕК+ проигнорировали требования Трампа и продемонстрировали, что будут учитывать только собственные желания».

Текущая политика ФРС США, изменения в системе мировой торговли и высокие цены на нефть в совокупности тормозят экономический рост по всему миру, что окажет негативное влияние на потребление нефти уже в ближайшие кварталы, прогнозирует г-жа Лукичева: «Опираясь на описанные выше факты, можно предположить, что к началу ноября цены на нефть марки Brent могут продолжать рост до уровней $86-91 за баррель на фоне дефицита поставок из-за санкций против Ирана. В случае роста глобальной геополитической напряженности нельзя исключать и более существенных скачков цен. Однако по факту наступления санкций возможна коррекция цен вниз на фоне ожидания снижения спроса».