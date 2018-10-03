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Связь-Банк запустил сезонный вклад «Легкий» в иностранной валюте

3 октября 2018

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) начал принимать сезонный вклад «Легкий» в долларах США и евро. Ранее открыть «Легкий» можно было только в рублях РФ.

Минимальный первоначальный взнос по вкладу «Легкий» составляет 50 тысяч рублей или 1 000 долларов США, или 1 000 евро. Процентная ставка по рублевому вкладу установлена на уровне 7% годовых, по вкладу в долларах США
– 3,2% годовых, а в евро – 0,7% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Вклад «Легкий» можно открыть как в отделениях Банка, так и самостоятельно через Интернет-банк «Живи Онлайн».

Средства размещаются сроком на 1,5 года без возможности пополнения и частичного востребования.

Сезонные депозиты остаются одними из самых популярных в линейке Связь-Банка.


/ СИА /
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