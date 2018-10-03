Промсвязьбанк планирует открыть кредитную линию на сумму до 6 млрд рублей для строительства первого ТЛЦ «Нового Шелкового пути»

Промсвязьбанк и дочерняя компания РЖД — «Развитие ТЛЦ», занимающаяся строительством и эксплуатацией терминально-логистических центров на территории России, заключили соглашение о сотрудничестве. Договоренности между банком и компанией были достигнуты в рамках Международного транспортно-логистического форума «Pro//Движение. 1520».

Документ был подписан директором департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка Артемом Шашкиным и генеральным директором «Развитие ТЛЦ» Сергеем Гришиным. Основная цель соглашения — установление долгосрочных партнерских отношений, предоставление компании и ее дочерним предприятиям необходимого финансирования и других продуктов Промсвязьбанка.



Компания «ТЛЦ «Белый Раст» — совместное предприятие РЖД и крупной государственной компании «Инкоу Порт» (КНР). Ее ключевой проект — строительство терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитровском районе Подмосковья. Комплекс станет ключевым узлом в железнодорожном коридоре, который свяжет Европу и Азию. Участие в проекте российских и китайских компаний консолидирует усилия в рамках инициативы "Один пояс — один путь" и партнерства в рамках евроазиатского экономического сотрудничества. Помимо финансового участия "Инкоу Порт" планирует обеспечить увеличение грузопотока из КНР. Запланировано, что ТЛЦ «Белый Раст» будет обрабатывать полносоставные поезда, осуществлять погрузку и разгрузку, включая необходимые процедуры на расположенных в терминале постах таможни, фитосанитарного и ветеринарного контроля.

В настоящее время банком приняты необходимые решения для начала финансирования проекта.

«Мы планируем открыть кредитную линию для строительства первой очереди ТЛЦ «Белый Раст» на сумму до 6 млрд руб. Нам интересны инвестиции в инфраструктурные проекты, служащие драйвером развития транспортной системы России и улучшающие логистику контейнерных перевозок как внутри страны, так и в направлении зарубежных стран. По нашему убеждению, «Белый Раст» — это стратегически важный проект, реализация которого может стать значительным вкладом в развитие торгово-экономического сотрудничества России и Китая и евразийскую интеграцию в целом», — заявил Артем Шашкин.

«Мы рады продолжать сотрудничество с Промсвязьбанком. Эта поддержка станет хорошим подспорьем при реализации задач, которые отвечают стратегическим целям экономического и инфраструктурного развития страны. Проект «Белый Раст» позволит ликвидировать существующие ограничения для развития современных терминальных технологий, как в Московском железнодорожном узле, так и по сети дорог в целом », — отметил Сергей Гришин.