S7 открывает прямые регулярные рейсы из Иркутска во Вьетнам

S7 Airlines открывает прямые регулярные рейсы из Иркутска и Новосибирска во Вьетнам – в Камрань. Авиабилеты на новые рейсы уже в продаже.

Полеты из аэропорта Иркутска будут выполняться с 28 ноября 2018 года по средам и субботам. Рейс вылетает из Иркутска в 21:10 и приземляется в аэропорту Камрани в 03:15 по местному времени. Обратный рейс отправляется по четвергам и воскресеньям в 04:30 и прибывает в аэропорт Иркутска в 12:20.

Прямые рейсы из Новосибирска будут осуществляться с 16 декабря 2018 года четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям2. Рейс вылетает из Новосибирска в 13:40 и приземляется в аэропорту Камрани в 21:45. Обратный рейс отправляется в 23:00 и прибывает в аэропорт Толмачево в 07:15.

Сегодня Вьетнам – одно из самых востребованных азиатских направлений для самостоятельных путешествий: нетронутая природа здесь прекрасно сочетается с курортами с развитой инфраструктурой для активного отдыха.

«Вьетнам – новое направление на карте полетов S7 Airlines, актуальное для тех, кто предпочитает проводить зимние каникулы в по-летнему теплых странах. Камрань – ближайший аэропорт к курорту Нячанг на побережье Южно-Китайского моря. Он уже давно пользуется популярностью у иностранных туристов, а путешественники из России только начинают изучать Нячанг. Сюда прилетают за отдыхом на белоснежных песчаных пляжах и веселыми вечеринками. Над бухтой Нячанга к острову Че проходит самая длинная в мире канатная дорога, а небольшая морская прогулка позволяет добраться до прекрасных природных заповедников с коралловыми рифами на островах Мун и Там», – говорит Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.

Рейсы во Вьетнам будут выполняться на самых современных лайнерах S7 Airlines – Airbus A320neo и Boeing 737 MAX, который поступит в парк этой осенью. Их отличают увеличенная дальность полета, экономичность и экологичность. Пассажиры оценят комфорт салона с более вместительными багажными полками, большим пространством для ног и приятным для глаз светодиодным освещением.