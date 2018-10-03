Банк «Открытие» запустил новый пакет услуг для малого бизнеса «Первый шаг»

Банк «Открытие» с октября 2018 года представил новый пакет услуг для начинающих компаний и индивидуальных предпринимателей.

Пакет «Первый шаг» предоставляет начинающим предпринимателям доступ к ключевым финансовым сервисам банка «Открытие» без дополнительных трат. Так, в новом пакете отсутствуют ежемесячная абонентская плата, а также плата за открытие расчетного счета в рублях РФ. Комиссия также не взимается за внутрибанковские переводы на счета контрагентов в банке «Открытие». Помимо этого клиенты могут бесплатно осуществить три перевода на счета в другие банки. Подключение пакета «Первый шаг» также предоставляется бесплатно.

Подробности на сайте банка.