Минфин впервые с начала сентября объявил о проведении аукциона по размещению ОФЗ

Минфин объявил о возобновлении с 3 октября размещения ОФЗ. На наш взгляд, это правильное решение: курс рубля на прошлой неделе стабилизировался в диапазоне 65-66 руб., нормализовалась и динамика на вторичном рынке ОФЗ.

Отметим, что объём размещения на 3 октября небольшой и составляет 20 млрд руб., это даст Минфину возможность «прощупать» и оценить спрос на гособлигации. Если спрос будет достаточным, Минфин активизирует размещения в октябре. До конца года план по размещениям уже был сокращён на 400 млрд руб., но его нужно выполнять. До конца года, после выборов в Конгресс США, не исключён новый виток санкций к России, поэтому в ближайший месяц Минфин постарается активизировать процесс размещений.

Результаты размещения будут важны для рубля. Если спрос на новые выпуски ОФЗ окажется низким, это будет свидетельствовать о том, что инвесторы сохраняют настороженное отношение к российским активам. В этом случае курс пары доллар/рубль может скакнуть вверх на 30-50 копеек. Если же спрос будет достаточным, то это окажет рублю поддержку.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари