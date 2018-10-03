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Сколько зарабатывает web-дизайнер в Иркутске?

3 октября 2018

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты web-дизайнеров в 70 крупнейших городах  России. В этот список попал и Иркутск. 

Так, по данным Superjob, в Иркутске web-дизайнер в среднем получает 47 000 рублей. Его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 80 000 рублей в месяц.
Ниже зарплата у представителя этой профессии из Красноярска, где web-дизайнер получает 46 000 рублей в месяц.
Выше зарплата у специалистов из Читы – 50 000 рублей и Новосибирска – 48 000 рублей в месяц.
 


<p>Фото: welancer.com</p>
/ СИА /
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