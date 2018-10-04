Дмитрий Козлов, Tactise, рассказал, как бороться с «потерей корпоративной памяти» в области рисков

Компании, демонстрирующие высокие результаты в области безопасности, как правило, показывает высокие результаты по прибыли. Дмитрий Козлов, генеральный директор компании Tactise, рассказал участникам второго БРИФа о системе ИНДОРА, позволяющей фиксировать, оцифровывать и систематизировать все происшествия в компании, а затем использовать эту информацию для предотвращения новых рисков в сфере производственной безопасности. Итак, три вопроса от Дмитрия Козлова.

Почему тема цифровизации в риск-менеджменте оказалась «на хайпе»?

Важность такого подхода, по словам Дмитрия Козлова, обусловлена тем, что компании, которые показывают высокие результаты в области безопасности, как правило, показывают высокие результаты и в части прибыли. «Конечно, люди и их безопасность – главное, но есть и четкая экономическая целесообразность. Безопасность – это эффективность».

Тренд на цифровизацию информации в области риск-менеджмента тоже не случаен. Как отметил Дмитрий, «если цифровизация – это эффективность, то безопасность плюс цифровизация – это эффективность в квадрате».

По словам эксперта, на сегодняшний день платформа ИНДОРА работает почти со 100% надежностью. В систему интегрирована информация, описывающая все производственные модули и процессы, а также данные о сбоях, имевших место в их работе за несколько лет.

Почему люди ошибаются на производстве?

На этот вопрос, по мнению Дмитрия, существует миллион ответов, но есть один, вокруг которого построена вся представленная им система – люди работают в условиях, далёких от идеала. «Мы помещаем людей в несовершенные рабочие условия и процессы. Если в компании что-то происходит, единственный ответ, который мы можем дать – это ответ на вопрос, чего мы не доделали внутри компании».

Практики периодически сталкиваются с тем, что называется «человеческим фактором». «Нам были бы не нужны такие системы, если бы мы, люди, ничего не забывали. В одном из расследований, связанных с безопасностью, была обозначена такая причина, как «потеря корпоративной памяти. Выяснилось, что происшествие, подобное исследуемому, имело место в компании пять лет назад». Выяснилось, что люди просто о нем забыли. Когда вот такая значимая информация по рискам интегрирована в единую систему, она не пропадет и не забудется.

Кому нужна цифровая система производственной безопасности?

Система необходима, прежде всего, владельцам рисков, например, начальникам участков. Эти люди являются связующими звеньями между тем, что транслируется из офиса и тем, что воспринимается линейным персоналом. «Если система заточена под то, что начальник участка понимает риски, возможные в его работе – ему будет легче их избежать, а мы сможем добиться результата», – подчеркнул Дмитрий.

Справка: ИНДОРА – это система обеспечения безопасности работ, созданная Tactise. Система предоставляет операционный контроль оценки рисков и опасностей, нарядов-допусков, управления отключением и отсечением оборудования (изоляция), процедурами безопасности, а также проведения аудитов, управления компетенциями и извлеченными уроками.