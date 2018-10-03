Иркутские таможенники передали в музей раритетный телефон

Старинный телефонный аппарат фирмы «Эриксон» конца XIX- начала XX века передали иркутские таможенники в Иркутский областной краеведческий музей.

Скрин видео пресс-службы Сибирского Таможенного Управления

Исполняющая обязанности начальника отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Иркутской таможни Елена Шелковникова пояснила, что раритет был обнаружен во время таможенного контроля в международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) Забайкальск Читинской таможни в багаже гражданина Китая.

Разрешительные документы на вывоз телефонного аппарата гражданин КНР не предоставил, из-за чего телефон был изъят и затем передан в Иркутск для проведения таможенной экспертизы, чтобы определить его культурную и историческую ценность.

Экспертиза установила, что телефон является настенным индукторным аппаратом с раздельным микрофоном от динамика и изготовлен на фабричном производстве в Швеции (Стокгольме) в конце XIX-начале XX века (до 1910 года). На самом аппарате указано «1895».

Как сообщает пресс-служба СТУ, на основании постановления суда данный телефон был конфискован, обращен в федеральную собственность и на безвозмездной основе передан на хранение в Иркутский областной краеведческий музей.

По словам Анны Преловской, заведующей сектором учета Иркутского областного краеведческого музея, в свое время данным телефоном могли пользоваться только обеспеченные люди, так как данная модель в то время была дорогостоящей и, соответственно, была изготовлена из качественных материалов. В частности, об этом свидетельствует тот факт, что и сейчас телефон находится в хорошем оригинальном техническом состоянии, практически, не требует реставрационных работ и готов к экспонированию. В имеющейся коллекции музея ранее такого телефонного аппарата не было.