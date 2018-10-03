Оплатить услуги в офисах ЕИРЦ Бурятии можно банковской картой

Сбербанк в Бурятии установил терминалы эквайринга в 32 офисах Единого информационно-расчетного центра, который является оператором по приему платежей за коммунальные и прочие услуги. Теперь оплатить счета за тепло, водоснабжение, электроэнергию, содержание жилья, текущий ремонт, интернет, связь, охрану, домофон жители республики могут с помощью банковской карты.

«Сбербанк активно внедряет технологии, направленные на развитие безналичных платежей, которые удобны не только для держателей банковских карт. Использование безналичных расчетов позволяют владельцам торговых точек и организаций сферы сервисных услуг сократить время обслуживания клиентов, а также избавляют от необходимости проводить инкассацию», - рассказал начальник управления торгового эквайринга Бурятского отделения Сбербанка Майдар Намзалов.

Подать заявку на установку pos-терминала Сбербанка может любой собственник бизнеса. При этом информационная поддержка, обучение сотрудников и обслуживание терминалов банком осуществляется бесплатно. На территории Бурятии оформить заявку можно по телефону 8(3012)35-68-33, а также через сайт Сбербанка в разделе «Корпоративным клиентам».

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.