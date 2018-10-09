Составлен рейтинг дилерских центров

Исследовательский холдинг Ромир провёл опрос*, посвящённый работе дилерских и сервисных центров ведущих автопроизводителей. Автосалонами, заслужившими самые позитивные отзывы покупателей, стали центры продаж Toyota, Infiniti, Cadillac, Chevrolet и BMW.

Фото: pinimg.com

По итогам исследования, наивысший индекс лояльности NPS** оказался у Toyota – 86%. На втором месте – Infiniti – 80%, на третьем Cadillac и Chevrolet – 79%. NPS BMW оказался равен 75%, Jeep – 74%.

В первую десятку дилерских центров с самой высокой лояльностью клиентов вошли также Volvo (70%), Land Rover и Subaru (65%). Замыкает топ-10 Honda c NPS 63%.

91% клиентов заявили, что порекомендовали бы автосалоны Toyota для приобретения новой машины. Нейтральную оценку дилерским центрам марки дали только 4% покупателей. О недовольстве посещением центров продаж Toyota заявили 5%.

Индекс лояльности (NPS)

Меньше критиков оказалось только у дилерских центров Infiniti – всего 1%. Зато нейтральные оценки автосалонам японской марки дали 18% автовладельцев. Высокие – 81%. На третьем месте - центры продаж Cadillac. 85% покупателей оценили их весьма позитивно. Недовольных оказалось 6%. 9% заявили, что о том, что в работе этих дилерских центров есть и плюсы, и минусы. Одинаковое количество негативных и нейтральных оценок – 7% - собрали автосалоны Chevrolet. Полностью довольны ими 86% покупателей. На пятом месте - автосалоны BMW – у них 80% благодарных клиентов. Критиков оказалось всего 5%, зато нейтральные оценки центрам продаж немецкой марки поставили сразу 15% опрошенных автовладельцев.

Приобрести машину в дилерских центрах Jeep точно порекомендовали бы 80% нынешних покупателей, в Volvo – 79%, в Land Rover – 75%. Замыкает первую десятку Subaru и Honda – у них по 73% довольных клиентов.

Стоит отметить, что чаще всего опрошенные клиенты всех марок были недовольны отношением со стороны сотрудников дилерских центров, а также уровнем их культуры. Об этом заявили 19% респондентов. 18% пожаловались на неоперативность или недобросовестность работников автосалонов. 17% остались недовольны качеством диагностики или техобслуживания. 15% заявили, что поставили низкую оценку из-за слишком высоких цен или изменения стоимости авто. 11% негативно оценили предложение дополнительных услуг или опций.

Основные причины недовольства клиентов дилерских центров

Также в списке причин, из-за которых клиенты критиковали дилерские центры, оказались: сроки ожидания, несоответствие поставки (9%), ошибки, неполная информация или плохая связь с дилерским центром (8%), проблемы трейд-ин и тест-драйва, техническое состояние авто (6%), некомпетентность консультантов (6%), маленький выбор, отсутствие нужной комплектации или ПТС авто (4%)

*В опросе приняли участие 2100 владельцев машин 21 марки от 18 лет и старше, во всех федеральных округах в городах с населением свыше 100 тысяч. Респонденты давали множественные ответы.



** Методика расчёта индекса NPS: 100 владельцам автомобиля каждой марки предлагалось оценить по 10-балльной шкале готовность рекомендовать бренд своим родственникам или знакомым. Для расчёта индекса из количества промоутеров (тех, кто поставил 9 или 10 баллов) вычитается количество критиков (тех, кто поставил от 0 до 6 баллов).



Ромир – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и СНГ, география исследований охватывает более 50 государств.