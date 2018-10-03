Недели науки ИГУ начнут с бизнес-игры

Недели науки – масштабный научно-популярный проект, который предлагает иркутянам студенческое научное общество Иркутского государственного университета. Мероприятия проекта – это всегда интересный и познавательный формат получения знаний. В том числе это школа программирования, лекции с приглашенными спикерами, проектные работы, олимпиады и конференции. В этом году мероприятия проекта пройдут в Иркутске в течение двух недель октября.

Попробовать себя как создателя уникального продукта или бизнеса – возможно. На игре команды смогут развить свои предпринимательские способности благодаря интересным заданиям и лекциям от опытных наставников в области стартап-разработок. После презентации идей будет проведено голосование на лучший проект для реализации.

12-14 октября – хакатон по проекту «Цифровой бренд Байкала»

Проект «Цифровой бренд Байкала» этим летом получил максимальный грант международного молодежного форума «Байкал». В результате его реализации будет создано приложение о Байкальском регионе. К участию в разработке этого масштабного проекта приглашаются дизайнеры, программисты и журналисты. Перед началом работы для слушателей будет проведен теоретический курс.



17 октября – просмотр научного кино «Коротко о науке»

Собрание познавательных фильмов, а затем их анализ известными иркутскими учеными. В ходе просмотра зрители смогут погрузиться в различные сферы науки и узнать невероятные вещи, которые нас окружают. Мероприятие не оставит равнодушным признанных киноманов и тех, кто любит обсудить важные научные вопросы современности.



18 октября – квиз «СНО-видение науки»

Развлекательный формат этой широко известной игры порадует любителей подумать над непростыми задачами. Научные вопросы будут заданы в новой форме — скучать будет некогда. Мозговой штурм, веселая атмосфера и знакомство с наукой. Кто же докажет звание самой умной команды?



20 октября – научный Instameet

Творческие встречи пользователей сети Инстаграм набирают популярность. Однако, что такое научный инстамит? Это не просто обмен знаниями между блогерами, а погружение в настоящий космос с интересной лекцией. Участники поедут в Листвянку, где посетят обсерваторию. На обратном пути будет проведена экскурсия по музею «Тальцы».



21 октября – фестиваль науки

В рамках Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» Иркутский государственный университет представит собственную площадку. Именно здесь соберутся самые крупные компании города, ведущие специалисты и представители университетов. В течение дня пройдут интерактивы, мастер-классы и лекции, направленные на практическое применение науки в повседневной жизни. Вход свободный.

Подробная информация о мероприятиях на сайте студенческого научного общества ИГУ.