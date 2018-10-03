Альфа-Банк организовал синдицированный кредит в объеме $30 млн для Amsterdam Trade Bank N.V.

Альфа-Банк выступил организатором синдицированного кредита для Amsterdam Trade Bank N.V. общим объемом 30 млн долларов США. Средства выданы двумя траншами сроком на 12 и 24 месяца. Кредитные ресурсы будут направлены на общекорпоративные цели, включая финансирование торговых контрактов клиентов Amsterdam Trade Bank N.V., связанных с поставками товаров и оборудования.

Альфа-Банк выступил в качестве уполномоченного ведущего организатора, букраннера, агента по документации и платежного агента. Участие в синдикате также приняли ПАО Банк «ФК Открытие» в качестве уполномоченного ведущего организатора и ООО «Экспобанк» в качестве ведущего организатора.

«Это первый синдицированный кредит, выданный западному заемщику пулом российских банков. Сделка стала возможной благодаря обширному опыту Альфа-Банка в организации такого рода публичных размещений и нашим сложившимся отношениям с партнерами по синдикату. Сделка закрыта успешно, несмотря на текущую волатильность рынка», — отметил директор Отдела долгового капитала Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов.

«Сделка поможет реализовать амбициозные планы Amsterdam Trade Bank N.V. в сфере торгового финансирования», — прокомментировал управляющий директор Департамента финансовых институтов Amsterdam Trade Bank N.V. Вадим Гурковский.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.