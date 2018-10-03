Административных мер валютного регулирования не будет

Правительство России готовит свой проект по дедолларизации экономики страны. В обсуждении участвуют ЦБ РФ, ВТБ и другие крупнейшие банки, а также экспортеры. О каких-либо ограничительных или запретительных мерах речи в разрабатываемом правительством проекте не идет. Главная цель, которую преследует правительство — перевести расчеты с крупнейшими торговыми партнерами России — Китаем и ЕС — в юани и евро, а со странами ЕАЭС — в рубли.

Данные меры, конечно, правильные, но несколько запоздалые. Статусу доллара как мировой резервной валюты они не угрожают, но однозначно защитят российский экспорт и импорт от американских санкций. Непосредственно с США Российская Федерация торгует очень мало. У американцев другие козыри – высокая доля их фондов в ОФЗ и акционерном капитале российских компаний, прежде всего, в «Сбербанке». При этом подъем ставки ФРС будет способствовать оттоку капитала с российского финансового рынка без всякой политики. Настало очень плохое время для emerging markets.

Есть и еще один очень важный момент. Рублевые расчеты вряд ли устроят Минск и Астану. Рубль слишком слабая и волатильная валюта. Правильный выбор – это наднациональная денежная единица алтын. Аналог евро. Германия в свое время отказалась от марки в пользу евро и не прогадала. Именно это обсуждали во время создания Евразийского союза в Казахстане в уже далеком 2014 году.

Впервые идея наднациональной денежной единицы была выдвинута президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 1994 году, однако она не потеряла актуальности и по сей день. Экономики Российской Федерации и Казахстана близки. У экономики Белоруссии другая структура, но она слишком маленькая, чтобы иметь серьезное влияние. Новая валюта будет сильно похожа на тенге и российский рубль.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари