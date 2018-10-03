Промсвязьбанк подписал соглашение с Фондом развития промышленности и АПК Ярославской области

Промсвязьбанк и Фонд развития промышленности и АПК Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках Дня промышленности, партнером которого традиционного выступает банк.

Документ позволит клиентам банка получать помощь в использовании программ господдержки и сопровождение участия компании в конкурсных процедурах на получение льготных займов.

«Льготные займы по линии фонда – реальный инструмент финансирования инвестиционных инициатив бизнеса и поддержки региональных производителей. Сотрудничество с кредитными организациями позволяет упростить процедуру их получения и избежать формализма в рассмотрении заявок, – прокомментировал подписание документа генеральный директор регионального Фонда развития промышленности и АПК Илья Суров. – Таким образом, предприятия получают возможность своевременно проводить модернизацию, внедрять инновационные технологии и повышать уровень конкурентоспособности своей продукции».

«В этом году произошло изменение статуса банка, он стал опорным банком по обслуживанию предприятий, работающих с гособоронзаказом. Растет клиентская база, растут потребности предприятий. И банк готов формировать комплексные предложения для бизнеса, работающего в этом сегменте, помогать ему выходить на новый уровень. В этой связи сотрудничество с Фондом открывает нашим клиентам новые перспективы в получении льготных кредитных средств для развития», – отметил вице-президент, управляющий Ярославским филиалом Промсвязьбанка Алексей Богачев.

День промышленности Ярославской области собрал на своих дискуссионных и выставочных площадках представителей ведущих предприятий и организаций региона, министерства промышленности и торговли РФ, органов исполнительной власти, структур по поддержке бизнеса, финансовых организаций. На выставке, поддержанной банком, свою продукцию представили более 50 ведущих предприятий региона.