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Владимир Кременицкий, СИБУР: «Риск-культура – это не только инструкции и регламенты»

4 октября 2018

Культура риск-менеджмента – это не только и не столько инструкции и регламенты, сколько постоянное воспитание и возделывание ценностей в сотрудниках, считает  Владимир Кременицкий, директор по внутреннему аудиту холдинга «СИБУР»:

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– Если ты говоришь про риски долго, много и постоянно, то ты хочешь или не хочешь, развиваешь внутри себя риск-культуру. В моем понимании риск-культура – это что-то внутреннее для человека, это на уровне ценности.

Многие склонны считать, что прорыв компании с точки зрения ее эффективности лежит в области цифровизации, новых технологий, развития бизнес-процессов. Это все, конечно,  справедливо. Но, если при этом люди, которые работают в компании, внутренне не осознали и не приняли этого, то конкурентного преимущества не будет.

Тоже самое и в риск-культуре. Если люди внутренне не поняли и приняли, что любые управленческие решения, любые действия, начиная с самого низа, заканчивая стратегическими решениями, не может быть принято без обдумывания и осмысления рисков, то движения вперед не будет.


/ СИА /
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Байкальский риск-форум 2018
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Владимир Кременицкий, СИБУР: «Риск-культура – это не только инструкции и регламенты»
Управление рисками. 10 важных цитат с БРИФ-2018
Все материалы сюжета

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