Владимир Кременицкий, СИБУР: «Риск-культура – это не только инструкции и регламенты»

Культура риск-менеджмента – это не только и не столько инструкции и регламенты, сколько постоянное воспитание и возделывание ценностей в сотрудниках, считает Владимир Кременицкий, директор по внутреннему аудиту холдинга «СИБУР»:

– Если ты говоришь про риски долго, много и постоянно, то ты хочешь или не хочешь, развиваешь внутри себя риск-культуру. В моем понимании риск-культура – это что-то внутреннее для человека, это на уровне ценности.

Многие склонны считать, что прорыв компании с точки зрения ее эффективности лежит в области цифровизации, новых технологий, развития бизнес-процессов. Это все, конечно, справедливо. Но, если при этом люди, которые работают в компании, внутренне не осознали и не приняли этого, то конкурентного преимущества не будет.

Тоже самое и в риск-культуре. Если люди внутренне не поняли и приняли, что любые управленческие решения, любые действия, начиная с самого низа, заканчивая стратегическими решениями, не может быть принято без обдумывания и осмысления рисков, то движения вперед не будет.