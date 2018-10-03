Первое размещение ОФЗ в октябре оказалось неудачным. Что будет с рублем?

Сегодня после почти месячной паузы Минфин вернулся на рынок долговых заимствований: участникам рынка были предложены два выпуска, с погашением в 2021 и 2024 годах объёмом по 10 млрд рублей. Но выпуск 6-летних ОФЗ - 26223 удалось разместить лишь на 7,38 млрд рублей по ставке 8,3% годовых, спрос был невысоким. Учитывая небольшой объём выпуска и взятой месячной паузы, итоги аукциона нельзя признать успешными. Это свидетельствует о том, что повышенного спроса у инвесторов на российские активы нет.

После размещения индекс гособлигаций MOEX RBGI просел на 0,2%, до 135,1 пункта, а курс пары доллар/рубль вырос на 0,4% до 65,7 руб. До конца дня российская валюта может выглядеть слабо – курс пары доллар/рубль может подняться до 66 руб., а евро/рубль приблизиться к 76 руб. На наш взгляд, Минфину не стоит спешить с новыми выпусками. Если финансовое ведомство не возьмёт паузу в этом вопросе, инвесторы могут посчитать, что Минфин готов привлекать заёмное финансирование даже на слабом рынке и ждёт негативных сценариев в конце года.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари