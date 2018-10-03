«БКС брокер» занял первое место по итогам сентября на товарном рынке «Национальной торговой биржи»

Рейтинг «Национальной торговой биржи» составлен на основании данных о ежемесячных оборотах участников торгов с производными финансовыми инструментами (форвард и своп) в разрезе основных групп базисных активов (зерно и сахар). Общий объем открытых позиций БКС по зерновым контрактам, по нашим оценкам, составляет порядка 40-50% ото всех денег, размещенных в отрасль через биржевые инструменты своп.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время произойдут существенные положительные изменения, которые привлекут на биржевой рынок больше покупателей товара. В настоящее время на территории РФ обмолочено около 87 % посевных площадей, собрано около 100 млн тонн зерна. В текущем сельскохозяйственном году сбор урожая оценивается в 107 млн тонн, что полностью покрывает все внутренние потребности. Этот показатель намного меньше, чем годом ранее - в 2017 году было собрано 134,5 млн зерна, но мы должны не забывать, что урожай прошлого года был рекордный. На экспорт планируется поставить около 30 млн тонн зерновых и часть из этих объемов, мы надеемся, будет приобретено через биржу» - отметил руководитель департамента товарных рынков «БКС брокер» Дмитрий Шувалов.

Биржевой своп от «БКС брокер» востребован рынком и дает возможность клиентам за один день привлечь денежные средства на срок от 3 до 30 дней с правом последующей пролонгации или, напротив, досрочного погашения. При этом финансовый продукт БКС принципиально отличается от банковских кредитов: БКС не отслеживает целевое использование денег, а кредитная нагрузка на балансе не увеличивается, потому что сделка реализуется как ПФИ и отражается в учете как купля-продажа товара.

Компания БКС основана в 1995 году, является крупнейшим брокером на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов – свыше 300 000 человек выбирает БКС в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке. В 2018 году НРА присвоило рейтинг надежности компании БКС на уровне «ААА.iv». БКС стала победителем национального конкурса «Элита фондового рынка 2018» сразу в четырех номинациях «Компания рынка акций», «Компания срочного рынка», «Компания валютного рынка» и «Брокерская компания года».