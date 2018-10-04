Разошлись в оценках: достигла ли Россия пика добычи нефти или нет?

Российские нефтяные компании достигли пика добычи, об этом заявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью «Ведомостям». По его словам, участники рынка вышли на максимум своих возможностей. Помимо заявлений представителей нефтяных компаний на это указывают данные ЦДУ ТЭК по добычи в России в целом.

В сентябре 2018 года наша страна достигла максимальных значений и вышла на объем свыше 11,36 млн баррелей в сутки. При этом Соединенные Штаты в августе добывали 10,9 млн баррелей в сутки, данные за сентябрь еще не представлены, но мы полагаем, что значение будет выше 11 млн баррелей. Добыча в Саудовской Аравии остается на уровне 10,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, Россия вновь вырывается вперед. Однако радоваться рано.

США обладают потенциалом для дальнейшего наращивания добычи, в основном за счет сланцевых месторождений, но этот потенциал есть. Уже через 5-7 лет добыча Штатов может превысить 16 млн баррелей в сутки. Есть ли такая перспектива у России? Есть, но при условии, что нефтяные компании будут вкладывать в геологоразведочные работы большие инвестиции. Это возможно в том случае, если цены на нефть останутся на высоком уровне. Сегодня общий объем инвестиций в геологоразведку в нашей стране составляет порядка 320-350 млрд руб. Существенные запасы нефти являются трудно извлекаемыми, их разработка требует вложений. В ближайшие два года Россия будет демонстрировать достаточно слабый прирост добычи в связи с непростой экономической ситуацией.

Однако министр энергетики России Александр Новак полагает, что Россия еще не достигла пика добычи и прогнозирует дальнейший рост. Об этом он сегодня заявил журналистам в кулуарах «Российской энергетической недели». Мы же полагаем, что в ближайшие два года Россия будет демонстрировать достаточно слабый прирост добычи в связи с непростой экономической ситуацией в России.

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари