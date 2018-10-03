Промсвязьбанк открыл фотопроект «Бизнес в объективе» в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в здании Донской государственной публичной библиотеки открылся обновленный фотопроект Промсвязьбанка «Бизнес в объективе». Выставка будет проходить в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни» и межрегионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех».



Проект открыли заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко, региональный директор ОО «Ростовский» Промсвязьбанка Лариса Чураева и президент «Опоры России» Александр Калинин.



В этом году фотопроект дополнился 15 новыми предпринимателями из региона: «Бизнес в объективе» расскажет истории ростовских бизнесменов-владельцев event-агентств, медицинских центров, кафе, ресторанов, оптовых баз, производителей различных товаров, строительные компании и других героев.



Выставка «Бизнес в объективе» — масштабный фотопроект Промсвязьбанка и «Опоры России», направленный на популяризацию роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны. Проект был запущен летом 2014 года, на текущий момент в нем принимают участие уже более 600 предпринимателей. За время существования «Бизнеса в объективе» прошло свыше 100 выставок от Владивостока до Калининграда.



«Мы открываем фотовыставку в нашем городе уже четвертый раз, ее главная цель — это показать будни предпринимателей и настоящее лицо нашего бизнеса. Реализовывая проект в Ростове-на-Дону, мы говорим не только о важности малого и среднего бизнеса, но и показываем лица людей, которые создают для нас повседневные товары и услуги, настраивают логистику и инфраструктуру, защищают, обеспечивают миллионы людей и строят города. Мы высоко ценим вклад каждого из них в развитие нашего региона», — пояснила региональный директор ОО «Ростовский» Промсвязьбанка Лариса Чураева.