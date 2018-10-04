Цены на бензин снова готовы расти

Ралли в секторе нефти в сентябре и начале октября привлекло всеобщее внимание красивыми цифрами и фантастической устойчивостью. Баррель Brent достиг четырехлетнего максимума на уровне $85 и пока остается на этом пьедестале. Власти говорят, что казне и экономике хорошо – у нас почти двукратный профицит бюджета, устойчивый рубль и слабый рост розничных цен. Однако есть момент, который обращает на себя внимание и является оборотной стороной этого нефтяного ралли – в России начал дорожать бензин, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик Альпари.

Что происходит?

Оптовая цена на нефть в последнее время выросла на 3600 руб. и составляет более 36000 руб. за тонну на заводах с поставкой. Рост оценивается более чем в 10% за короткий промежуток времени, и логично предположить, что производители и продавцы с легкостью переложат это финансовое бремя на плечи потребителя.

На Cанкт-Петербургской товарной бирже стоимость дизельного топлива выросла на 1000 руб. в последнее время и перевалила за психологически значимый рубеж в 50000 руб. за тонну.

Что это значит?

Это значит, что цены на бензин снова начинают расти, и их активная фаза повышения впереди. Ценовое ралли в этом секторе пришлось на весну, так называемый поствыборный синдром, когда продавцы быстро наверстали упущенное за время политической стабильности и сократили свои издержки, поделившись ими с розничным покупателем топлива.

В ближайшее время цены на популярные марки бензина и дизельное топливо потянутся вверх. До конца года повышение может составить 25-35 копеек за литр у марки Аи-95 и 15-30 копеек за литр у марки Аи-92. Дизельное топливо может подорожать на 10-40 копеек.

В последние годы средний годовой прирост цены на бензин в России составляет 8-9%. В 2017 году рост цены составил 7,3%, за полные девять месяцев 2018 года, не менее 10%. В октябре 2017 года средняя цена на автомобильный бензин в РФ (фактически это Аи-92) составляла 38,35 руб. Сегодня она находится на уровне 43 руб. В годовом сопоставлении это рост более чем на 12%, и это не предел.