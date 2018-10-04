ОФЗ: по дороге триумфальных разочарований. Что теперь будет с рублем?

В среду, 3 октября, после почти месячной паузы Минфин вернулся на рынок долговых заимствований: участникам рынка были предложены два выпуска, с погашением в 2021 и 2024 годах объёмом по 10 млрд руб. Но выпуск 6-летних ОФЗ -26223 удалось разместить лишь на 7,38 млрд рублей по ставке 8,3% годовых, спрос был невысоким. А размещение ОФЗ -25083 и вовсе признано несостоявшимся с формулировкой «из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен при текущей рыночной конъюнктуре». Учитывая небольшой объём выпусков и взятой месячной паузы, итоги аукционов неудачные. Это свидетельствует о том, что повышенного спроса у инвесторов на российские активы нет.

После размещения индекс гособлигаций MOEX RBGI просел на 0,2% до 135,1 пункта, а курс пары доллар/рубль вырос на 0,4% до 65,7 руб. До конца дня российская валюта может выглядеть слабо – курс пары доллар/рубль может подняться до 66 руб., а пара евро/рубль вполне в состоянии приблизиться к 76 руб. На наш взгляд, Минфину не стоит спешить с новыми выпусками. Если финансовое ведомство не возьмёт паузу в этом вопросе, инвесторы могут посчитать, что Минфин готов привлекать заёмное финансирование даже на слабом рынке и ждёт негативных сценариев в конце года. На текущий момент в курс рубля заложены все риски, текущая неудача по размещению гособлигаций Минфином в том числе. С фундаментальной точки зрения потенциал для укрепления рубля сохраняется, но реализовать его будет непросто.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари