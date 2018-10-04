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«БайкалИнвестБанк» проводит акцию для зарплатных клиентов «Продли лето!»

4 октября 2018

АО «БайкалИнвестБанк» c 03.10.2018 г. по 02.11.2018 г.  проводит акцию «Продли лето!», в рамках которой зарплатным клиентам Банка предоставляется возможность оформить потребительский кредит и овердрафт на льготных условиях, с пониженной процентной ставкой.

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