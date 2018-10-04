ВТБ сопровождает строительные проекты ГК ПИК в рамках 214-ФЗ

ВТБ открыл 380 счетов застройщиков для ГК ПИК в рамках федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Согласно законодательству, под каждое разрешение на строительство девелоперу открыт специальный счет застройщика. Все расчетные операции по счетам контролируются со стороны ВТБ в соответствии с требованиями законодательства.

В целях оптимизации передачи информации ВТБ совместно с ГК ПИК разработал интегрированное IT-решение, позволяющее компании передавать в банк необходимые подтверждающие документы в автоматическом режиме.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «Значительный опыт банковского сопровождения клиентов и имеющаяся для этого в ВТБ инфраструктура вместе с опытом и экспертизой ГК ПИК позволили нам оперативно отреагировать на изменения в строительном законодательстве, предоставив девелоперам все необходимые инструменты в рамках закона 214-ФЗ. Разработанное совместно с ГК ПИК решение учитывает не только все требования законодательства, но и требования компании к процессу передачи требуемой сопроводительной информации в банк».

Сотрудничество банка с ГК ПИК ведется с 2007 года. ВТБ предоставляет компаниям группы широкий спектр банковских продуктов и услуг, включая транзакционные решения и индивидуальное сопровождение по ним. В настоящее время ВТБ является основным расчетным банком ГК ПИК.

Для справки:

Группа Компаний ПИК — крупнейшая российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и регионах России. Группа Компаний ПИК основана в 1994 году. Приоритетное направление деятельности группы — строительство и реализация доступного жилья, преимущественно в сегменте панельного индустриального домостроения. С начала деятельности компания построила около 19 млн кв. м жилой недвижимости. ГК ПИК присутствует в 10 российских регионах и ведет работу по реализации обширного диверсифицированного портфеля проектов, Компания включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики.