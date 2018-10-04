Чистая прибыль банка «Открытие» в сентябре составила 1 млрд руб

Банк «Открытие» подвел предварительные итоги работы за 9 месяцев 2018 года. В сентябре банк заработал чистую прибыль в размере 1,05 млрд руб. против убытка в размере 7,0 млрд руб. месяцем ранее. Накопленный финансовый результат с начала года составил 0,50 млрд руб.

Объем чистых процентных и комиссионных доходов за вычетом операционных расходов1 в сентябре оказался на уровне, сопоставимом с предыдущим месяцем: 4,3 млрд руб. в сентябре по сравнению с 4,0 млрд руб. в августе. Отрицательное влияние на прибыль оказали волатильные статьи, в частности результаты операций с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами.

Кредитный портфель юридических лиц в сентябре вырос на 38,6 млрд руб. (+5,1%) и составил 794,9 млрд руб. Кредитный портфель физических лиц также демонстрировал положительную динамику, увеличившись на 5,2 млрд руб. (+4,2%) до 128,6 млрд руб.

Общий объем портфеля средств клиентов по итогам сентября вырос на 2,4 млрд руб.2 и достиг 762,7 млрд руб. Средства физических лиц показали незначительное снижение на 1,2%2 и составили 433,7 млрд руб. Объем средств на счетах юридических лиц в сентябре напротив увеличился на 2,4%2 до 329,0 млрд руб

Балансовый капитал банка на 1 октября 2018 составил 271,8 млрд руб., увеличившись за сентябрь 2018 года на 1,5 млрд руб.

1 Без учета разовых событий августа в виде материальной помощи, которая была оказана банком дочерним пенсионным фондам в соответствии с планом финансового оздоровления группы «Открытие».

2 Исключая эффект валютной переоценки.