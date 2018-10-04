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Банк УРАЛСИБ в Челябинске провел квест Икигай для студентов Южно-Уральского государственного университета

4 октября 2018

Студенты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) приняли участие в финансовом квесте «Икигай», который прошел в Банке УРАЛСИБ.

В рамках квеста сотрудники Банка устроили для 12-ти студентов 2-го курса экономического факультета соревнования, в ходе которых они смогли познакомиться с устройством банковской системы, научиться вести переговоры, а также понять разницу в продуктах для частных клиентов и юридических лиц.

По окончании квеста для студентов была проведена экскурсия по отделению Банка.

Вероника Васильева
заместитель директора по розничному бизнесу Челябинской территориальной дирекции Банка УРАЛСИБ
«Студенты смогли не только получить информацию о банковской системе, понять, как на функционирует, но и посмотреть на работу Банка глазами сотрудников. Уверена, что такой «взгляд изнутри» поможет студентам в дальнейшем, при построении карьеры», — отметила заместитель директора по розничному бизнесу Челябинской территориальной дирекции Банка УРАЛСИБ Вероника Васильева.

Квесты «Икигай» – профориентационный проект, запущенный совместно Банком УРАЛСИБ и компанией IKIGAI quests. Старшеклассники и студенты в рамках проекта в увлекательном игровом формате проходят «тест-драйв» банковских профессий и знакомятся с работой профессионалов разных направлений Банка. На счету Банка УРАЛСИБ квесты в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, Тверь, Уфа, Новосибирск и Екатеринбург.


/ СИА /
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