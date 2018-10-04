Банк УРАЛСИБ в Челябинске провел квест Икигай для студентов Южно-Уральского государственного университета

Студенты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) приняли участие в финансовом квесте «Икигай», который прошел в Банке УРАЛСИБ.

В рамках квеста сотрудники Банка устроили для 12-ти студентов 2-го курса экономического факультета соревнования, в ходе которых они смогли познакомиться с устройством банковской системы, научиться вести переговоры, а также понять разницу в продуктах для частных клиентов и юридических лиц.

По окончании квеста для студентов была проведена экскурсия по отделению Банка.