Клиенты Примсоцбанка переводят деньги в любые банки без комиссии в SamsungPay по картам MasterCard

Примсоцбанк присоединился к акции по бескомиссионным переводам между держателями карт MasterCard в платёжной системе SamsungPay. Акция продлится до 31 декабря 2018 года.

Воспользоваться предложением смогут владельцы мобильных устройств Samsung, зарегистрировавшие в SamsungPay карту платёжной системы MasterCard и отметившие её как основную для получения переводов.

— MasterCard предоставляет уникальную возможность переводить деньги без комиссий, в том числе и между Банками. Это крайне удобно для тех, кто пользуется предложениями от разных организаций, в том числе при переводах с зарплатной карты на личную. Сервис экономит деньги и избавляет от необходимости по нескольку раз снимать и вносить деньги в разных банкоматах, — отмечает Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Размер перевода в системе составляет от 1 до 75 000 рублей. C помощью Samsung Pay можно перевести до 150 000 рублей в сутки и до 600 000 в месяц по одной карте.

Подробности о работе сервиса можно получить в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.