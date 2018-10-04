Связь-Банк занял 5 место в Топ-20 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 июля

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) занял 5 место в Топ-20 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 июля 2018 года, по данным аналитического исследования ИА Банки.ру*.

В целом, по сведениям аналитиков портала Банки.ру, по итогам первых шести месяцев 2018 года совокупный ипотечный портфель банков-участников рейтинга достиг 5,4 трлн рублей. В то же время ипотечный кредитный портфель Связь-Банка к 1 июля составил 69,4 млрд рублей, что составляет 79,67% от всего розничного кредитного портфеля Банка на ту же дату.

В первом полугодии 2018 года сохранилась отмечавшаяся на протяжении всего 2017 года тенденция снижения просрочки в сегменте ипотеки, отмечают аналитики. Средний объем просроченной задолженности на рынке у участников рейтинга за рассматриваемый период сократился с 3,32% до 2,15%. В Связь-Банке этот показатель составил всего 0,88%, и с начала года Банку удалось его снизить почти на 1,5%. Показатели позволили Банку занять 9 место в числе банков на российском рынке с наименьшим уровнем просроченной задолженности по ипотеке.

По количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2018 года, Связь-Банки занимает 15 строчку рейтинга – с начала года Банк выдал более 2 000 кредитов по всей стране.

*В исследовании были рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, цели и регионам кредитования. Кроме того, были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. Всего в исследовании приняли участие 24 банка и три банковские группы, на которые, по оценке Банки.ру на 1 июля 2018 года, приходится около 92% совокупного ипотечного портфеля отечественной банковской системы.