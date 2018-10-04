Солид Банк продолжает кредитовать бюджетников на специальных условиях

До 2 ноября в Солид Банке продолжают действовать льготные условия кредитования для работников бюджетной сферы, госслужащих, силовиков и сотрудников крупных коммерческих компаний.

Несмотря на нестабильность на российском финансовом рынке, российско-японский Солид Банк продолжает удерживать комфортные ставки по кредитам. Так ставка по кредиту «Бюджетный» составляет 12% годовых (с оформлением финансовой защиты) страхованием и не зависит ни от суммы, ни от срока кредитования, ни от индивидуальных характеристик клиента.

«Рыночная ситуация в настоящий момент давит на банки, вынуждая их повышать ставки по кредитам, – комментирует Анна Мамеко, начальник управления розничных продаж АО «Солид Банк», – держать ставки на прежнем уровне для кредитных организаций сейчас сродни благотворительности. Но мы понимаем, что реальные доходы населения не растут вместе с инфляцией и ключевой ставкой. Мы с пониманием относимся к проблемам клиентов, и, поэтому продолжаем кредитовать сотрудников бюджетной сферы и крупных негосударственных компаний по ставке 12% годовых. Посмотреть список негосударственных организаций-партнеров, работникам которых, доступно льготное кредитование, можно на сайте банка.



Пример расчета по данной программе: сумма кредита: 150 000 руб.; ставка: 12%; срок кредита: 2 года; ежемесячный платеж: 5500 руб.; стоимость финансовой защиты навесь срок кредита: 7304 руб.



Условия кредита «Бюджетный»: сумма от 30 тыс. руб. до 1 500 000 руб., срок от 13 мес. до 5 лет. До 800 000 руб. без залога и поручителей.



Оформить заявку можно на сайте и в любом офисе банка.