Иркутская область учтет опыт создания IT–кластера в Казани

Представители Иркутской области во главе с министром экономического развития Иркутской области Евгением Орачевским побывали в рабочей поездке в Республике Татарстан. В течение двух дней состоялся ряд рабочих встреч с руководством Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, министерства информатизации и связи Республики Татарстан, также иркутская делегация посетила Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк», ТОСЭР Набережные Челны, Камский индустриальный парк «Мастер». Прошла встреча с министром промышленности и торговли Альбертом Каримовым и министром экономического развития Фаридом Абдулганиевым.

Основной целью визита стал обмен опытом и поддержание торгово-экономических связей между Иркутской области и Татарстаном, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Так, в министерстве экономического развития Республики Татарстан обсуждались вопросы внедрения стандартов конкуренции в субъектах РФ, в том числе возможности внедрения в Иркутской области информационной системы государственных закупок, которая используется в Татарстане, а также внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.

Кроме того, руководители институтов развития бизнеса Татарстана и представители Иркутской области обменялись опытом в разработке региональных проектов развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также их реализации, взаимодействии инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Изучили подходы, применяемые Правительством Республики Татарстан, при выработке механизмов государственной поддержки, в том числе промышленных предприятий.

– Несомненно, нам интересен опыт Республики Татарстан в части привлечения бюджетных инвестиций посредством участия в государственных программах Российской Федерации, – подчеркнул Евгений Орачевский. – Кроме того, интересен опыт создания IT–кластера в Казани.

Целью посещения Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» стало ознакомление с инфраструктурой ИТ-парка, проектами резидентов, а также рассмотрение возможности создания проекта по созданию DATA-центра в Иркутской области.

Члены делегации ознакомились с резидентной политикой технопарка, инфраструктурой, спецификой деятельности, состоялась демонстрация работы единой системы экстренных служб ГЛОНАСС+112. В Бизнес-Инкубаторе презентовали проекты в сфере IT на базе искусственного интеллекта для бизнеса и государственного сектора «Аэросъемка автотрассы с БПЛА», цифровое пространство «Открытый Татарстан», внедрение высокотехнологичных решений Smart Metrics.

– Нам интересен опыт Татарстана в государственной поддержке промышленности, малого и среднего бизнеса, технология работы Агентства инвестиционного развития, – отметил Евгений Орачевский. – С министрами промышленности и экономики Республики Татарстан мы договорились обменяться необходимой информацией. Лучшие решения с подтвержденной временем эффективностью будем предлагать Губернатору Иркутской области для согласования применения в нашем регионе.