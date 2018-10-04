Центр оказания услуг «Мой бизнес» открылся в Иркутске

В Иркутске 1 октября открылся Центр оказания услуг (ЦОУ) с окном предоставления государственных и муниципальных услуг, а также консультаций по мерам поддержки, оказываемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.

– Минэкономразвития региона в рамках совершенствования сервисной модели при предоставлении услуг предпринимателям и учитывая действующую сеть инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства совместно с ГАУ «МФЦ Иркутской области» реализовал проект по организации Центра оказания услуг для бизнеса, – сказал министр. – В ближайшем будущем мы планируем полностью переформатировать систему мер поддержки бизнеса в регионе путем создания Центра оказания услуг на единой площадке, полностью объединяющей инфраструктуру поддержки для бизнеса, и оптимизации бизнес-процессов данной инфраструктуры. Это, несомненно, повысит качество и доступность услуг, получаемых предпринимателями. Новый формат предоставления услуг и мер поддержки усилит сервисную составляющую, когда предприниматель может в одной точке получить полный комплекс необходимых для него услуг.

Как сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области, в открывшемся ЦОУ планируется комплексное предоставление госуслуг по принципу «одного окна», получение консультаций по мерам поддержки, оказываемых Фондом микрокредитования Иркутской области, Иркутским областным гарантийным фондом, Фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области».

Новый отдел находится в коворкинг-центре «Точка кипения» в БЦ «Троицкий». Адрес: Иркутск, ул. 5-ой Армии, 2/1, 6 этаж.