6 октября в Иркутске пройдет семинар для частных инвесторов, акционеров и клиентов Группы ВТБ

6 октября 2018 года в 12.00 в гостинице «Котъярд Мариотт Иркутск» по адресу: г. Иркутск, ул. Чкалова, 15 будет проходить семинар для частных инвесторов, акционеров и клиентов Группы ВТБ.

Представители банка расскажут об итогах годового Общего собрания акционеров и принятых решениях, ходе реализации стратегии 2017-2019, финансовых показателях и прогнозах финансовых результатов группы ВТБ, новой расширенной программе льгот и привилегий для акционеров ВТБ, обновленной дивидендной политике группы ВТБ.

В ходе встречи также будут освещены новые инвестиционные продукты и возможности на российском фондовом рынке, актуальные инвестиционные идеи и информация о действующих налоговых льготах для частных инвесторов.

Приглашаем Вас принять участие в мероприятии.

План мероприятия:

11:20-12:00 – сбор и регистрация участников

12:00-14:00 – семинар

Аккредитация и дополнительная информация:

Участие в мероприятии бесплатное, однако, для Вашего удобства мы просим пройти предварительную регистрацию. Зарегистрироваться на семинар Вы можете при помощи мобильного приложения «Акционер ВТБ», которое доступно в AppStore и Google PlayMarket. Вы также можете сообщить о своём намерении посетить семинар, направив ответное письмо по электронной почте shareholders@vtb.ru.