Площадь «зелёного щита» вокруг Иркутска может составить около 190 тыс. га

Алгоритм действий исполнительной власти по созданию «зелёного щита» вокруг Иркутска определили на совещании в правительстве Иркутской области под руководством его председателя Руслана Болотова. Об этом сообщает 4 октября 2018 года пресс-служба Иркутского регионального отделения общероссийского народного фронта со ссылкой на координатора региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области Сергея Апановича. На совещании представители правительства области сообщили, что реальная площадь создаваемого «зелёного щита» может составить около 190 тыс. га.

Сергей Апанович напомнил, что в сентябре 2017 года абсолютное большинство участников публичных слушаний в общественной палате Приангарья поддержало ходатайство регионального отделения ОНФ о необходимости создания лесопаркового зеленого пояса, соответствующие документы были направлены в региональный парламент. В установленный законом срок парламентарии не приняли решение о создании либо об отказе в создании лесопаркового зеленого пояса, мотивируя это тем, что руководитель общественной палаты региона единолично отозвал представленный пакет документов.

Активисты ОНФ обратились в областную прокуратуру с просьбой проверить правомерность действий ЗС и общественной палаты. Для незамедлительного устранения нарушений закона были приняты меры прокурорского реагирования и наказаны должностные лица.

«Наши надежды на то, что новый созыв законодательного собрания предметно и конструктивно займется судьбой «зелёного щита» вокруг Иркутска, оправдались, – подчеркнул Сергей Апанович. – Уже до конца текущей недели необходимые документы будут рассмотрены на заседании профильного комитета, после чего вопрос будет вынесен на ближайшую сессию. И мы видим добрый знак в том, что новый депутатский корпус определил вопрос создания лесопаркового зеленого пояса как приоритетный, и право граждан на благоприятную окружающую среду будет реализовано».

По словам модератора тематической площадки ОНФ «Экология» Дмитрия Миронова, лесопарковый зеленый пояс в Иркутской области, в случае его принятия, станет самым масштабным среди остальных «зелёных щитов».

«На сегодняшний день крупнейшим лесопарковым зеленым поясом обладает Кировская область. Площадь «зелёного щита» в этом регионе оставляет 175 тыс. га. Всего по всей стране общая площадь лесопарковых зеленых поясов уже превышает один миллион гектаров, – рассказал Дмитрий Миронов. – Кроме того, мы уже подготовили законодательные поправки, которые позволят увеличивать установленные размеры созданных «зеленых щитов», что должно благоприятно сказаться на экологической обстановке регионов и помочь в выполнении майского указа президента в вопросах экологии и формирования благоприятной городской среды».

Справка:

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.