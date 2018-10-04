Ремонт дорог в нескольких районах Иркутской области запланирован на 2019 год

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области разместило в интернете заявки на реконструкцию или капитальный ремонт участков автомобильных дорог в Ольхонском, Иркутском, Нукутском и Качугском районах Приангарья. Сумма средств, предусмотренных на эти цели, превышает 1,3 млрд рублей – деньги будут выделены из бюджета Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на Евгения Липатова, заместителя министра строительства и дорожного хозяйства Приангарья.

Фото: karpovka.com

Также объявлен аукцион по реконструкции автодороги Тогот – Курма в Ольхонском районе. Она не только соединяет районный центр и примыкающие населенные пункты с федеральной трассой, но в последние годы служит для проезда в наиболее популярные места отдыха на берегу Байкала, являясь составной частью туристско-рекреационной зоны озера. Интенсивность движения автомобилей выросла в сутки с 430 до 750 машин.

Сейчас дорога слишком извилиста, с плохим покрытием. На крутых подъемах и спусках встречаются уклоны, ширина проезжей части изменчива, а иногда дорожное полотно проходит в нулевых отметках. Также подлежат замене на железобетонные аварийные деревянные мосты через реки Кучулга и Харгой.

Протяженность участка реконструкции составит 16,7 км. Начало трассы соответствует 114 км строящейся автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир. Окончание участка на 17 км существующей автодороги Тогот – Курма у строящегося мостового перехода через р. Сарма. Конструкция дорожной одежды на проектируемой дороге будет облегченного типа, вид покрытия – асфальтобетон. Перспективная расчетная пропускная способность составит 1309 автомашин в сутки. Начальная цена аукциона 887,5 млн рублей, срок окончания работ в 2020 году.

Кроме того, объявлены электронные аукционы по капитальному ремонту автомобильных дорог в Иркутском районе – подъезд к п. Плишкино (начальная – максимальная – цена контракта 211,5 млн руб.), Нукутском районе – автодорога Залари – Жигалово на участке Хареты – Большебаяновская (75 млн руб.), Качугском районе на автодороге Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово от 250 до 255 км (186 млн руб.).

