«ИрАэро» снижает цены на авиабилеты из Иркутска

С 5 октября до 12 декабря (включительно) в авиакомпании «ИрАэро» снижение цен по двум направлениям. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Маршрут Иркутск – Санкт-Петербург – Иркутск от 10 500 рублей в одну сторону, от 19 900 – в две стороны. Рейсы два раза в неделю: по понедельникам и четвергам.
Маршрут Иркутск – Сочи – Иркутск – от 19 900 рублей при покупке билетов сразу в две стороны. Стоимость билетов в одну сторону осталась прежней – от 12 735 рублей. До конца октября рейсы два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям, с начала ноября – только по пятницам.
Все рейсы выполняются на комфортабельном самолете Superjet 100. Вместимость воздушного судна – 93 места: 85 эконом- и 8 кресел бизнес-класса.
АО «ИрАэро» – самая крупная региональная авиакомпания Иркутской области. На рынке пассажирских и грузовых перевозок с 1999-го года. Парк воздушных судов «ИрАэро» состоит из пяти типов воздушных судов: CRJ-100/200 (производство Канада), АН-26 и АН-24, SuperJet 100 и Boeing 777 ER. В настоящее время авиакомпания осуществляет регулярные и чартерные перевозки по 145 направлениям России и зарубежья, еженедельно авиакомпанией выполняется около ста рейсов.