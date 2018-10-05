Вышел октябрьский номер Газеты Дело

Представляем очередной номер Газеты Дело. Как всегда, вашему вниманию предлагается самая актуальная информация по рынку недвижимости, по экономике и финансам. Будьте в курсе важнейших деловых новостей.

В Патронах по-осеннему хорошо. Пахнет сосновой хвоей. Белки скачут по веткам. Тишина. Здесь, в загородном поселке «Шишкин» на Байкальском тракте, мы встречаемся с автором проекта Дмитрием Кузнецовым, чтобы поговорить о новом детище компании META_GROUP – загородном поселке «Патроны Парк», который строится по соседству в партнерстве с «ВостСибСтроем».

Недавние скачки курса рубля заставили бизнес-сообщество снова заговорить о кризисе. В такие нестабильные времена предпринимателям особенно важно, чтобы рядом, на расстоянии клика, был банк-партнер, готовый не только вовремя подставить «кредитное плечо», но и вовремя подсказать, как повысить эффективность бизнеса, чем удержать клиентов. Именно на это делает сегодня акцент Альфа-Банк. О работе крупнейшего частного банка страны с бизнесом Газете Дело рассказали Денис Осин, член правления, руководитель блока Малого и среднего корпоративного бизнеса Альфа-Банка и Ирина Анохина, директор по развитию малого бизнеса Альфа-Банка.

Про MORGANS SIX говорят, что это «кусочек Европы» в сибирской глубинке. Но возможно ли это? Насколько можно верить красивым фотографиям и описаниям жилого комплекса в рекламных буклетах? Из чего складывается ощущение подлинного комфорта, причем не со слов застройщика или продавца недвижимости, а по мнению жильца? Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы пообщались с жителем ЖК MORGANS SIX, известным радиоведущим Иваном Вильчинским.

Думаете, невозможно полностью отремонтировать четырехэтажную гостиницу за два месяца? Ошибаетесь. Наш герой – директор строительной компании ООО «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск» – утверждает: нет ничего невозможного! Именно за 60 дней компания выполнила капитальный ремонт в парке-отеле «Бурдугуз» в Иркутском районе. Чего это им стоило, чем были обусловлены столь сжатые сроки, Газете Дело поведал Игорь Дружков. Он также рассказал о том, как создал компанию, доход которой за шесть лет увеличился в 50 раз и поделился особенностями ремонта под ключ.

В середине сентября доллар приблизился к отметке 70, и все вновь заговорили о девальвации рубля. Центробанк впервые с 2014 года повысил ставку. Что делать с рублями, с ценными бумагами, с валютой? Своим мнением с Газетой Дело поделился Евгений Хазеев, партнер «Инвестиционного Бутика».

В сентябре ПАО Сбербанк и строительная компания АО «Восток Центр Иркутск» подписали соглашение об открытии эскроу-счетов в рамках новой системы финансирования строительства. Это первый опыт такого взаимодействия в нашем регионе.

20 сентября в г. Иркутске состоялся круглый стол, организованный Байкальским представительством РГУД. В беседе приняли участие представители Газпромбанка, Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ведущих девелоперов, застройщиков и риелторов. В числе прочих обсуждались насущные для строительной отрасли вопросы – работа со спецсчетами и счетами-эксроу, параметры проектного финансирования, как отразится повышение ключевой ставки на объеме выдачи ипотеки, и на какую поддержку со стороны банка можно рассчитывать его партнерам.

Государственная дума РФ 25 сентября приняла в третьем, финальном, чтении закон, предполагающий уголовную ответственность за увольнение или отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста. Понятие «предпенсионного возраста» в данном случае означает, что до выхода на пенсию у человека остается временной период до пяти лет. Уголовный кодекс в таком случае предусматривается дополнить в статье 144, раздел примечаний.

Себестоимость строительства индивидуального дома складывается из многих параметров. Как будущему домовладельцу воплотить мечту и не потратить лишнего? И на чем, наоборот, не стоит экономить? Приводим несколько советов от компании «Стройцентр», в послужном списке которой не только крупные капитальные объекты, но и индивидуальные дома.

Повышенная волатильность рубля вносит коррективы в различные рыночные динамики, в том числе и в инвестиционную активность граждан. Проводя аналогии с 2014 годом, когда был реализован весь отложенный спрос на недвижимость, естественно предположить, что ситуация может развиваться похожим образом. На какую доходность могут рассчитывать инвесторы сегодня? Стоит ли вкладываться в новостройки с целью сдачи квартир в аренду? Какие именно объекты наиболее востребованы на рынке? Экспертным мнением делится Дмитрий Щербаков, руководитель АН «Слобода».

Дискуссия с экспертами – важный шаг для создания комфортной загородной среды. Мы собрали мнения убежденных городских жителей и жителей пригорода со стажем. Есть ли в самом деле что-то особенное в загородной жизни? Чего ищут горожане, в корне меняя жизненный уклад своей семьи? Участники разговора обсудили плюсы и минусы городской и загородной жизни и причины, по которым жители города переезжают за город.

Инвестиции в зарубежную недвижимость не теряют актуальности при любых экономических условиях, и одним из наиболее популярных направлений остается Чехия. О том, как максимально выгодно приобрести квартиру в этой стране, рассказывает Роман Семенов, руководитель АН Century 21 «Недвижимость мира».

«Ростелеком» заявил о новом позиционировании и ребрендинге, презентовал новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании.

В сентябре Петр Щедровицкий прочитал в Иркутске две лекции на тему «Иркутск 2035: как обеспечить включение города-миллионника в новую мировую систему разделения труда». Есть ли у Иркутска реальная возможность стать городом-миллионником, и что именно для этого нужно? Выводы напрашиваются более чем серьезные.

30 сентября в микрорайоне «Хрустальный парк» на Байкальском тракте прошла выставка загородной недвижимости «Хрустальный Экспо – 2018». Выставка проводилась второй год, и она уникальна по своему формату – в один день в одном месте гости мероприятия могли не только познакомиться с современными коттеджными поселками, пройти экскурсии, но и рассмотреть варианты планировочных и интерьерных решений домов, поучаствовать в мастер-классах по ремонту и обустройству загородных участков, изучить предложения магазинов мебели и отделочных материалов. А главное – на себе испытать, что же такое выходной за городом – развлекательная программа и пикник на свежем воздухе.

Недвижимость в цифрах

Строительный рынок вновь переживает «эпоху перемен». Долевку еще не отменили, но то, что это произойдет, ни у кого сомнения не вызывает. Как это отражается на динамиках спроса и предложения? Чего ждать покупателям в ближайшие месяцы? Газета Дело и портал REALTY.IRK.RU подготовили для вас очередной обзор основных рыночных показателей, а застройщики, риелторы и представители банков прокомментировали текущую ситуацию.

Как INFAбрика помогает компаниям справиться с нестабильностью в компании, а руководителям увидеть «свет в конце тоннеля».

Бизнес – живое дело. Не успеешь отследить негативное изменение вовне или внутри компании – и начинается: обороты снижаются, клиенты уходят, сотрудники нервничают и поглядывают «на сторону». Кто виноват? И что делать? На эти вопросы помогает ответить INFAбрика. О том, как с помощью коммуникационной и маркетинговой стратегии оперативно справиться с кризисными явлениями в компании, рассказывает директриса INFAбрика-ЦЕХ Лора Кузнецова.