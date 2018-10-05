Промсвязьбанк готов к финансированию транспортной и энергетической инфраструктуры

Промсвязьбанк заинтересован в кредитовании масштабных инфраструктурных проектов, дающих максимальный стимул развитию большого числа смежных сфер экономики. Об этом в рамках XIV Ежегодного форума крупного бизнеса заявил директор по работе с предприятиями рыночных отраслей Промсвязьбанка Андрей Черковец.

«В рамках развития своего корпоративного бизнеса Промсвязьбанк хотел бы сосредоточиться на финансировании крупных инвестиционных проектов. Это дороги, федеральные трассы, магистральные нефтепроводы, гражданские объекты строительства — то есть, те самые отрасли, которые дают максимальное вовлечение смежных отраслей", — рассказал банкир. Также к таким отраслям машиностроение и металлургия, отметил он.

По мнению Черковца, работа и сотрудничество бизнеса с крупными банками — это одна из возможностей для прорывного роста в экономике. При этом, отметил он, Промсвязьбанк, как опорный банк для ОПК и госзаказа, остается универсальным банком и сохранил компетенции во всех направлениях работы — в корпоративном, розничном секторе, в сегменте Private Banking, в сфере сотрудничества с МСБ.