Промсвязьбанк провел бизнес-завтрак для участников госзакупок

Промсвязьбанк провел обучающий семинар для клиентов малого и среднего бизнеса в рамках серии бизнес завтраков.

Открывая деловой сезон в Великом Новгороде, представители банка рассказали о новой линейке продуктов для участников госзакупок, особенностях различных финансовых инструментах, которые следует применять для участия в тендерах, а также уделили особое внимание выгодным акциям для новых клиентов, которые банк запустил в сентябре.

«Продуктовая линейка Промсвязьбанка позволяет закрыть все потребности клиентов, особенно компаний, которые работают с госзаказом и участвуют тендерах, — прокомментировал руководитель по развитию регионального бизнеса Промсвязьбанка Максим Голицын. — Наши предложения максимально отвечают задачам, возникающим при реализации проектов в контрактной логике: в рамках формируемого лимита можно оформить необходимые виды гарантий для участия в тендере, исполнения контракта, гарантийного периода, а также тендерный кредит, кредит на исполнение контракта».



Представители банка также обратили внимание клиентов на то, что почти все эти продукты можно оформить онлайн, не приходя в офис.

«Для нас важно проводить образовательные мероприятия для клиентов, на них мы с помощью примеров и клиентских кейсов рассказываем, как лучше действовать в той или иной ситуации, какое финансовое решение стоит принять и какой продукт использовать, чтобы он был наиболее эффективен для бизнеса. Банк всегда приглашает на мероприятия внешних экспертов, чтобы рассмотреть «проблему» с разных сторон. Такой формат отлично подходит для неформального общения с клиентами и партнёрами по бизнесу», — сказал региональный директор ОО «Новгородский» Промсвязьбанка Александр Васильев.