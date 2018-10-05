Сбербанк запустил акцию на карты Аэрофлот

Сбербанк совместно с компанией Аэрофлот проводит акцию по картам Visa Gold Аэрофлот, Visa Signature Аэрофлот и предоставляет возможность выиграть до 300 000 миль на поездку мечты.

Принять участие в акции могут как действующие, так и новые клиенты - держатели дебетовых карт Visa Gold Аэрофлот и Visa Signature Аэрофлот.

Для участия в акции необходимо выполнить следующие условия:

действующим клиентам - потратить по карте более 50 тыс. руб. за период акции;

новым клиентам - оформить и активировать карту Visa Gold Аэрофлот или Visa Signature Аэрофлот до 31 октября 2018 года (включительно).

Кроме шанса выиграть до 300 000 миль на поездку мечты, клиенты получат при первом открытии карты 1000 приветственных миль и за каждые потраченные 60 рублей — 1,5 мили по карте Visa Gold Аэрофлот, и 2 мили по карте Visa Signature Аэрофлот.

Светлана Кирсанова, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«Мы рады предложить нашим клиентам уникальную возможность осуществить путешествие мечты».

Карту Visa Gold Аэрофлот можно оформить на сайте банка, в личном кабинете Сбербанк Онлайн или в отделении банка, карту Visa Signature Аэрофлот — на сайте банка или в отделении.

Подробности акции по ссылке.